İran plakalı tırda 44 kilo eroin ele geçirildi

Afrin'de terör örgütlerine yönelik yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nın tek şehidi olan Astsubay Musa Özalkan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Afrin'de stratejik olarak önemli bir konuma sahip olan Burseya Dağı, YPG'li teröristlerin elinden alındı.

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Afrin'e sessiz kalan Gupse Özay Alaska'ya ağlıyor

Zeytin Dalı Harekatı, ağzından barış kelimesini düşürmeyip sırtını teröre dayayanları rahatsız etti. Bazı ünlüler ise harekatla ilgili sessizliğe gömüldü.