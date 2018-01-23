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İran plakalı tırda 44 kilo eroin ele geçirildi

Yalova Ro-Ro Terminali'nde durdurulan İran uyruklu tırdan 44 kilo 938 gram eroin yakalandı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

AA | 23.01.2018 - 18:13..
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İran plakalı tırda 44 kilo eroin ele geçirildi

Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Ro-Ro Terminali'ne gelen İran plakalı tırda arama yaptı.

Avrupa ülkelerine sefer yapan Ro-Ro gemisine binmeden önce X-Ray'e giren tırın fren hava tüplerinin olduğu bölümde şüpheli nesneler fark edildi.

44 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine tırda narkotik dedektör köpek ile detaylı arama yapıldı.

Aramada gizli bölmelere saklanmış 22 paket içerisinde toplam 44 kilo 938 gram eroin ele geçirildi.

Tırın İran uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.

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