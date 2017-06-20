Oysa Karayolları Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki Asma Köprülerden Geçebilecek Araç Türleri sınıflandırmasında TIR'lar için geçebilecekleri tek köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü olarak görünüyor.

Üstelik bu yasak 24 saat boyunca geçerli. Sadece özel izinli kamyonların, o da trafiğin yoğun olmadığı saatlerde FSM'den geçişine izin veriliyor.

İran plakalı TIR'ların köprü uyanıklığı VİDEO

UYANIK İRANLILAR

Asya'dan Avrupa'ya geçişte gişe ve dolayısıyla ödeme olmadığı için, yabancı plakalara yazılacak cezaların zorluğunu da bilen İran TIR şoförlerinin bu uyanıklığa sıkça başvurdukları biliniyor.

Kameraya yansıyan görüntülerde arka arkaya seyreden İran plakalı 3 TIR, bu sabah Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçtiği görülüyor.