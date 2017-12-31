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İran protestolara karşı sosyal medyayı yasaklıyor

İran devlet televizyonu, yükselen protestolara karşı ülkede "sosyal medyanın engellenmeye başladığını" duyurdu.

DHA | 31.12.2017 - 16:49..
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İran'da Perşembe gününden bu yana devam eden protesto gösterilerini sonlandırmaya çalışan İran hükümeti, eylemlerin organie olunduğu sosyal medyayı ülkede yasaklama girişimlerinde bulunuyor.

SOSYAL MEDYA YASAKLANIYOR

İran devlet televizyonuna konuşan güvenlik yetkilileri, ülke çapında giderek yayılan ve yükselerek devam eden hükümet karşıtı protestolara karşı "barışı sağlamak amacıyla, geçici olarak Instagram ve Telegram uygulamalarının engellendiğini" açıkladılar.

HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER

İşsizlik, yüksek enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayan eylemlerde tansiyon giderek yükseliyor. Ekonomi politikalarını protesto amacıyla düzenlenen eylemler yerini ülkenin dini lideri Ali Hamaney karşıtı gösterilere dönüştü.

Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum merkezli eylemler Tahran'a da sıçramış bölge eylemler nedeniyle savaş alanına döndü.

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