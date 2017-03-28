taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

İran Ruhani'nin fotoğraflarını tartışıyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin saçlarının çoğu açık olan kızlarla poz vermesi, ülkenin bir numaraları gündem maddesi oldu.

28.03.2017 - 11:07
  1. Haberler
  2. Dünya
İran Ruhani'nin fotoğraflarını tartışıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'a yakın dağ gezisinde spor kıyafetle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

MUHAFAZAKARLAR KIZDI

Fotoğrafta; saçlarının büyük kısmı açıkta olan kızların yanında spor kıyafetleriyle poz veren Ruhani, muhafazakarların tepkisiyle karşılaştı.

İran Ruhani'nin fotoğraflarını tartışıyor

Ruhani'nin yanındaki kızların giyiminin, 'İslam Cumhuriyeti değerlerine aykırı' olduğunu söyleyerek tepkilerini dile getirenler, fotoğrafa yorum yağdırdı.

SEÇİM SOVU DİYENLER VAR

İran Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı, yaklaşan seçimler öncesi, bir seçim şovu olarak da nitelendirildi.

İran Ruhani'nin fotoğraflarını tartışıyor

EKONOMİK BAŞARISIZLIĞI GÖLGELEME ÇABASI

Eski muhafazakar milletvekillerden Hamid Rasayi de, Ruhani'nin paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yorumda tepkisini dile getirerek, hükümetin 'ekonomik başarısızlığını' gölgeleme çabaları olduğu iddiasında bulundu.

İran Ruhani'nin fotoğraflarını tartışıyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

262
Galatasaray'daki skandala tepkiler: 4 üye istifa etti

Galatasaray'daki skandala tepkiler: 4 üye istifa etti

49
Atilla Taş'tan mahkemede Ham Çökelek'li savunma

Atilla Taş'tan mahkemede Ham Çökelek'li savunma

98
Emre Mor'dan nefis çalım - İZLE

Emre Mor'dan nefis çalım - İZLE

20
Bekir Coşkun'dan 'evet' diyenlere hakaret

Bekir Coşkun'dan 'evet' diyenlere hakaret

298
Alman medyası: Almanya 15 Temmuz sonrası FETÖ'cüleri uyardı

Alman medyası: Almanya 15 Temmuz sonrası FETÖ'cüleri uyardı

21
Almanya'da 100 kiloluk altın sikke çalındı

Almanya'da 100 kiloluk altın sikke çalındı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM