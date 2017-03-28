İran Ruhani'nin fotoğraflarını tartışıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'a yakın dağ gezisinde spor kıyafetle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

MUHAFAZAKARLAR KIZDI

Fotoğrafta; saçlarının büyük kısmı açıkta olan kızların yanında spor kıyafetleriyle poz veren Ruhani, muhafazakarların tepkisiyle karşılaştı.

Ruhani'nin yanındaki kızların giyiminin, 'İslam Cumhuriyeti değerlerine aykırı' olduğunu söyleyerek tepkilerini dile getirenler, fotoğrafa yorum yağdırdı.

SEÇİM SOVU DİYENLER VAR

İran Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı, yaklaşan seçimler öncesi, bir seçim şovu olarak da nitelendirildi.

EKONOMİK BAŞARISIZLIĞI GÖLGELEME ÇABASI

Eski muhafazakar milletvekillerden Hamid Rasayi de, Ruhani'nin paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yorumda tepkisini dile getirerek, hükümetin 'ekonomik başarısızlığını' gölgeleme çabaları olduğu iddiasında bulundu.