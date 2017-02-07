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İran Rusya'dan 5 kilogram zenginleştirilmiş uranyum aldı

İran, Rusya'dan 5 kg yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer tesislerde yakıt olarak kullanılan 149 ton "sarı kek" teslim alacak.

07.02.2017 - 12:30
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uranyum

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Esger Zarean, nükleer anlaşmaya uygun olarak Rusya'dan alınan "sarı kek" adı verilen 149 ton öğütülmüş uranyumun bugün kendilerine teslim edileceğini duyurdu.

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Rusya'dan 5 kilogram yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyumun da teslim alınacağını belirten Zarean, "Tahran'daki 3 nükleer yakıt tesisine radyoizotop üretmek amacıyla yüzde 20 zenginleştirilmiş 5 kilogram uranyum Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gözetiminde ülkeye girecek. İhtiyaç duyulması halinde UAEA'nın bilgisi dahilinde daha fazla yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum alabiliriz." dedi.

Zarean, söz konusu uranyumun İran'ın nükleer anlaşma kapsamında Rusya'ya gönderdiği yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmı olduğunu aktardı.

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