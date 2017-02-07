İran Rusya'dan 5 kilogram zenginleştirilmiş uranyum aldı

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Başbakan Yıldırım: Neden evet diyoruz

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Kars'ta aç kalan tilki ekmek yedi

1 Kocaköy Belediyesi'ne kayyum ataması İçişleri Bakanlığının onayıyla Diyarbakır Valiliği tarafından Kocaköy Belediye Başkan Vekilliğine, Kaymakam Turhan görevlendirildi.

2 Kabe'de intihar girişimi Müslümanların kıblesi Kabe'nin tavaf alanında bir kişinin üzerine yanıcı madde dökerek intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

3 4 büyüklerin yıldızları şimdi neredeler? Türkiye'nin 4 büyüğü olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrolarında bulunan futbolcular şimdi hangi takımdalar?

4 Nadir görünen akbaba fotokapanda Türkiye'de çok nadir görülen sakallı akbaba, Artvin'de görüntülendi.

5 Ağrı'nın ilk kadın muhtarı Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Taşkesen Köyü'nde görev yapan ilk kadın muhtarı, erkek giyim tarzıyla ilgi çekiyor.

6 Binali Yıldırım'dan dolar yorumu Başbakan, muhalefetin gündemi değiştirmek için hokkabazlık yaptığını ifade etti, dolar yaygarası koparanların düşünce sustuğunu söyledi.