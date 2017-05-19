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İran sandık başında

İran halkı, cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Ronaldo'ya benzeyen İranlı Reza Alirezalu oyunu kullanırken ilgi gördü.

19.05.2017 - 19:50
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İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi devam ederken, devlet televizyonu oy kullanmak için kuyrukta bekleyenlerin görüntülerini dünyaya "demokrasi şöleni" olarak sunuyor.

İRANLI RONALDO SANDIK BAŞINDA

Real Madrid Futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya benzeyen İranlı Reza Alirezalu, oy kullanma işlemini başkent Tahran’daki Hüseyniye-i İrşad Din ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

İran sandık başında

OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

Ülke genelinde 63 bin merkezde kurulan 130 bin sandıkta oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. 20.00'ye kadar süreceği belirtilen oy kullanma işleminin uzatılması bekleniyor.

İran sandık başında

EN KALABALIK SEÇMEN TAHRAN'DA

Başkent Tahran yaklaşık 15 milyon nüfusu ile ülkenin en kalabalık seçmeninin bulunduğu il durumunda.

İran sandık başında

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