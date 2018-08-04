İran sınırına güvenlik duvarı yapıldı

Orta Doğu'da yaşanan çalkantılı dönemden en fazla etkilenen ülke Türkiye oldu.

Öyle ki; Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından milyonlarca mülteci Türkiye'ye geldi.

888 KİLOMETRE

Sınırlarda güvenliği oluşturmak için harekete geçen İçişleri Bakanlığı; Doğu ve Güneydoğu kara sınır hattının 888 kilometrelik alanında inşa edilen güvenlik duvarının yapımını tamamladı.

PKK'NIN SIZDIĞI BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLADI

Kaçakçılık, düzensiz göçmen geçişleri ve terörle mücadele için yapılan duvarın ardından, İran-Hakkari sınırının 43 kilometrelik kısmında beton duvar ve devriye yolu inşaasına başlanıyor.

Terör örgütü PKK'nın en çok sızma yaptığı bölgede güvenlik sağlanarak örgüte darbe vurulacak.

TÜRKİYE-SURİYE SINIR HATTI

Türkiye-Suriye sınır hattının Şanlıurfa bölümü ilk defa güneş enerjisiyle aydınlatılmaya başlanırken, sistemin başarılı olması durumunda tum sınır hattının güneş enerjisiyle aydınlatılacağı öğrenildi.