taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.610
USD
5,0821
EURO
5,8805
ALTIN
198,35
PETR
73,3600

İran sınırına güvenlik duvarı yapıldı

888 kilometrelik sınır hattına yapılan duvar ile bölgede kaçakçılık ve düzensiz göçmen geçişleri engellenecek.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 14:21..
  1. Haberler
  2. Gündem
İran sınırına güvenlik duvarı yapıldı

Orta Doğu'da yaşanan çalkantılı dönemden en fazla etkilenen ülke Türkiye oldu.

Öyle ki; Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından milyonlarca mülteci Türkiye'ye geldi.

888 KİLOMETRE

Sınırlarda güvenliği oluşturmak için harekete geçen İçişleri Bakanlığı; Doğu ve Güneydoğu kara sınır hattının 888 kilometrelik alanında inşa edilen güvenlik duvarının yapımını tamamladı.

İran sınırına güvenlik duvarı yapıldı

PKK'NIN SIZDIĞI BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLADI

Kaçakçılık, düzensiz göçmen geçişleri ve terörle mücadele için yapılan duvarın ardından, İran-Hakkari sınırının 43 kilometrelik kısmında beton duvar ve devriye yolu inşaasına başlanıyor.

Terör örgütü PKK'nın en çok sızma yaptığı bölgede güvenlik sağlanarak örgüte darbe vurulacak.

İran sınırına güvenlik duvarı yapıldı

TÜRKİYE-SURİYE SINIR HATTI

Türkiye-Suriye sınır hattının Şanlıurfa bölümü ilk defa güneş enerjisiyle aydınlatılmaya başlanırken, sistemin başarılı olması durumunda tum sınır hattının güneş enerjisiyle aydınlatılacağı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan ABD'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı

Başkan Erdoğan ABD'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı

188
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

90
Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu

Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu

70
Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı

Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı

132
Rus kadın kapkaççıyı pişman etti

Rus kadın kapkaççıyı pişman etti

43
Kanada Başbakanı'nın dev konvoyu

Kanada Başbakanı'nın dev konvoyu

92
İsrail sivil göstericileri bombayla vurdu

İsrail sivil göstericileri bombayla vurdu

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM