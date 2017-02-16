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İran sınırında 600 kilo eroin ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gürbulak sınır kapısında 60 milyon lira değerinde 600 kilo eroin ele geçirildiğini açıkladı.

16.02.2017 - 16:17
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İran’dan Bulgaristan’a geçmek üzere Gürbulak Gümrük Sahasına giriş yapan bir tırda yapılan aramada 600 kilogram eroinin ele geçirildiğini açıkladı.

DEDEKTÖR KÖPEKLER SAYESİNDE BULUNDU

Tır sürücüsü İran uyruklu M.K. isimli şahsın tırda, boya ve kağıt yapımında veya sondaj malzemesi olarak kullanılan “barit tozu” olduğunu beyan ettiği kaydedildi. Gümrük Muhafaza Ekiplerinin araç içerisindeki eşyanın fiziki incelemesinin yapılmasına karar vermesi üzerine aracın arama hangarına alındığı ve x-ray taramasının ardından Narkotik Dedektör Köpekler Maddox ve Lora ile incelemede bulunulduğu ifade edildi.

İran sınırında 600 kilo eroin ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Maddox ve Lora’nın şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgede bulunan paletlere aşırı tepki vermesi üzerine paletlerin açıldığı ve yapılan incelemede paletler içerisinde, beyaz renkli ve açık kahverengi olmak üzere iki farklı cins toz maddenin ele geçirildiği bildirildi.

İran sınırında 600 kilo eroin ele geçirildi

Maddelerden alınan numunelerin analizi sonucunda açık kahverengi maddenin eroin olduğu ve ele geçirilen eroinin piyasa değerinin ise yaklaşık 60 milyon olduğu kaydedildi. 2017’nin en büyük uyuşturucu yakalaması Gümrük ve Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayla ilişkisi olduğu düşünülen şüpheli M.K. isimli şahsın adli makamlara sevk edildiği ve olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

İran sınırında 600 kilo eroin ele geçirildi

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