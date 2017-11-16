taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.354
USD
3,8621
EURO
4,5504
ALTIN
158,95
PETR
61,5300

İran sınırında at sırtında 60 kilo eroin ile yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde, İran sınırında at sırtında yurda yasa dışı yollardan 60 kilo eroin sokmak isteyen 1 kişi yakalandı.

16.11.2017 - 17:01
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türkiye ile İran sınırının güvenliğini sağlayan Başkale Anıl Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollardan eroin geleceği bilgisi üzerine hemen harekete geçti.

İran sınırında at sırtında 60 kilo eroin ile yakalandı

OPERASYON DÜZENLENDİ

Termal kameralarla yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında gece karanlığında atlı 2 kişinin Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

At üzerindeki bir kişi 60 kilo eroinle yakalanırken, diğeri kaçtı. Kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatılırken, gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İran sınırında at sırtında 60 kilo eroin ile yakalandı

İlginizi Çekebilir
Bakan konvoyunun önünde kaza
Antalya'da bulunan Fakıbaba, Finike'ye giderken aracından inerek yolda meydana gelen kazayı kontrol etti.
Cinayet sanığı: Çok üzgünüm ve pişmanım
Eskişehir'de, ormanlık alanda ölü bulunan Kader Kaya'nın katili, "Yüzüme tükürüp hakaret edince sadece susturmak istedim." dedi.
Bin 500 liralık borcunu ödemeyen Recep Sert tutuklandı
Antalya'da yüz ve çene nakli yapıldıktan sonra evlenen Recep Sert, bin 500 liralık borcunu ödemediği için 3 ay hapis cezası aldı.
FETÖ sanığı eski tuğamiral: FETO vicdansız bir psikopat
15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin davanın görülmesi sürüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enes Kanter-LeBron James tartışması

Enes Kanter-LeBron James tartışması

108
Candaş Tolga Işık 2. belediyeler operasyonunu yazdı

Candaş Tolga Işık 2. belediyeler operasyonunu yazdı

139
Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

214
Bir müftü ilk kez nikah kıydı

Bir müftü ilk kez nikah kıydı

161
Beren Saat: Küskünüm

Beren Saat: Küskünüm

167
Türkiye ile Rusya anlaştı, Yunanistan endişeli

Türkiye ile Rusya anlaştı, Yunanistan endişeli

70
İtalya'dan BM'ye: Ders değil mali destek verin

İtalya'dan BM'ye: Ders değil mali destek verin

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM