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İran sınırında Hudut Kartalları alarmda

İran sınırının 300 kilometrelik bölümü, Van'da konuşlu 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından korunuyor.

13.04.2017 - 10:37
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İran sınırında Hudut Kartalları alarmda

Başta terörle mücadele olmak üzere terörün finans kaynağı olan kaçakçılık, güvenlik güçlerinin mücadelesiyle bitme noktasına geldi. Son dönemde İran üzerinden gelebilecek yoğun mülteci geçişi duyumu sonrası da sınırdaki karakollarda tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Başkale İlçesi'nin İran sınırının sıfır noktasında bulunan Gelincik Hudut Karakolu'ndaki 'Hudut Kartalları' da hiçbir yasa dışı faaliyete izin vermiyor.

İran sınırında Hudut Kartalları alarmda

KUŞ UÇURTMUYORLAR

Mehmetçik tüm diğer komşu ülke sınırlarında olduğu gibi Türkiye-İran sınırında da kuş uçurtmuyor. Özellikle 'kalekol' olarak adlandırılan yeni karakolların yapımı sonrası hudut güvenliği daha da etkin bir şekilde alınıyor. 560 kilometrelik Türkiye-İran hududunun yaklaşık 300 kilometrelik bölümünü koruyan 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı hudut karakolları, gece gündüz terör faaliyetleri, kaçakçılık ve yasa dışı geçişleri engellemek için büyük bir mücadele yürütüyor.

İran sınırında Hudut Kartalları alarmda

HUDUT KARTALLARI GÜVEN VERİYOR

Türkiye-İran hududunun sıfır noktasında bulunan Gelincik Hudut Karakolu'nda görevli Hudut Kartalları dosta güven, düşmana korku veriyor. 2800 rakımlı Belük Tepe'ye kurulan Van merkeze 150 kilometre uzaklıktaki Gelincik Hudut Karakolu'nda, her türlü teknolojik cihazla 24 saat sınır hattı izleniyor. Zaman zaman eksi 30 derece soğuğa rağmen Mehmetçik huduttan gözlerini hiç ayırmıyor. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın da bir televizyon programında söylediği İran'dan Türkiye'ye yoğun mülteci geçişi uyarasının ardından karakollardaki önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Sınırdaki en küçük bir yasa dışı hareketlilikte, karakolda bulunan Mehmetçikler ve özel eğitimli iç güvenlik timleri zırhlı araçlarla operasyon düzenliyor. Pusu faaliyetlerinin icra edildiği bölgede kaçakçılık son yıllarda bitme noktasına geldi.

İran sınırında Hudut Kartalları alarmda

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ SALDIRILARDA BULUNDU

Kaçakçıların geçiş noktaları arasında bulunan Gelincik Karakolu bölgesinde alınan tedbirlerle mücadele başarıya ulaşırken, bölgedeki hudut karakolları zaman zaman bölücü terör örgütünün hedefi oldu. Finans kaynağını kaybeden bölücü terör örgütünün, bölgedeki karakollara ve karakol yollarına eylem teşebbüsleri, Mehmetçik tarafından başarılı bir şekilde bertaraf edildi.

İran sınırında Hudut Kartalları alarmda

GELENLER ŞEKERLE KARŞILANIYOR GİDENLER ALKIŞLA UĞURLANIYOR

Sınırda görev yapan 'Hudut Kartalları' terör, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerle mücadelenin dışında sosyal hayatla da entegre. Karakol içersindeki spor salonunda belli saatlerde spor yapılırken, kitap okuma, satranç ve playstation için alanlar bulunuyor. Gelincik Hudut Karakolu'na gelen yeni askerler şeker ve kolonya ile karşılanırken, giden askerler de alkışlarla uğurlanıyor. Mehmetçikler, hudutta askerlik yapmanın kendilerine gurur verdiğini belirtirken, "Türk Milleti rahat uyusun. Hududun güvenliği yürekli ve bilekli Mehmetçiklerde. Hudutta asker olmak herkese nasip olmaz. Biz askerliğimizi bitirip gittiğimizde gururla anlatacağımız bir askerliğimiz var diyeceğiz. Üzülme vatan çağırırsan yine geliriz." dedi.

İran sınırında Hudut Kartalları alarmda

İran sınırında Hudut Kartalları alarmda

İran sınırında Hudut Kartalları alarmda

İran sınırında Hudut Kartalları alarmda

İran sınırında Hudut Kartalları alarmda


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