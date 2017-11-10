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İran sınırındaki mahallelerin yolları asfaltlandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sınırda asfaltlanan 148 kilometre yol için 15 milyon lira harcandı.

10.11.2017 - 12:18
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KHK ile görevlendirilen belediye, 2017 programı çerçevesinde yeni mahalle yollarını açtı ve asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, çalışmaların devam ettiği Van'ın Başkale ilçesinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Başkanı Cem Bartın, Van'ın en uç noktalarına kadar hizmet götürüldüğü bildirdi.

"HALKIMIZIN DA ÇOK OLUMLU TEPKİLER VAR"

Özellikle sınır mahallelerinde yapılan yol çalışmalarının vatandaşları memnun ettiğini aktaran Bartın, "İlçemiz geçmiş dönemlerde hizmet almakta ciddi sıkıntılar yaşamış. Daha önceden bu yollar hep stabilizeydi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu ve Genel Sekreterimiz Mustafa Yalçın'ın da destekleriyle bu yollar şimdi sıcak asfaltla kaplandı. Halkımızın da çok olumlu tepkileri var. Bu da bizi çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

İran sınırındaki mahallelerin yolları asfaltlandı

Esenyamaç Mahallesi'nde yaşayan Halit Güneş ise eskiden yollarının çok kötü olduğunu, çalışmanın bölge insanını memnun ettiğini vurgulayan Güneş, "Yollarda yazın tozdan kışın kardan, çamurdan dolayı zorluk çekiyorduk. Şimdi yollarımız gayet iyi ve modern bir yapıya kavuştu. Yapılan hizmetten dolayı yetkililere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

İran sınırındaki mahallelerin yolları asfaltlandı

İran sınırındaki mahallelerin yolları asfaltlandı

İran sınırındaki mahallelerin yolları asfaltlandı

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