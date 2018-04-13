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İran: Suudi Arabistan nükleer anlaşmayı önlemeye çalışıyor

Suudi Arabistan'ın yalan iddialar ile gündemi değiştirdiğini belirten İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "İran teröre karşı mücadeledeki zaferlerinden ötürü hedef alınıyor" dedi.

AA | 13.04.2018 - 05:29..
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Muhammed bin Selman'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ziyaret etmesinin ardından yayınlanan ortak bildiriye tepki gösteren Kasımi, "Fransa’nın İran’a karşı yapılan muhalefetlerin, İran’ın teröre karşı mücadeledeki zaferlerinden ötürü yapıldığını bilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İran: Suudi Arabistan nükleer anlaşmayı önlemeye çalışıyor

"SUUDİ ARABİSTAN NÜKLEER ANLAŞMAYI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Kasımi, "5+1’in bir üyesi olan Fransa’nın, Suudi Arabistan’ın sürekli tekrarladığı yalan iddiaların etkisinde kalması beklenmiyor. Suudi Arabistan’ın söz konusu iddiaları tamamen nükleer anlaşmaya karşı muhalefet etmekten dolayı ortaya çıkan iddialar. Arabistan büyük yatırımlar yaparak İran ile 5+1 ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmanın gerçekleşmesini önlemeye çalışıyor” şeklinde konuştu.

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