İran: Suudi Arabistan nükleer anlaşmayı önlemeye çalışıyor

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Özel buluşmalar için renk tercihleri

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeki bir otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'de bir otobüs alev topuna döndü

CIA Başkanı Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in birlikte verdiği poz için, "Bu görüşmelerin parçası olabiliriz" dedi.

Osmanlı sultanları ve Rus çarlarının takdirini gören Rus resim sanatının dünyaca ünlü ismi İvan Ayvazovski'nin İstanbul üzerine yaptığı tablolardan oluşan koleksiyon sergilendi.

Türkiye ve Rusya Ayvazovski'nin tablolarında buluştu

Suudi Arabistan'ın yalan iddialar ile gündemi değiştirdiğini belirten İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "İran teröre karşı mücadeledeki zaferlerinden ötürü hedef alınıyor" dedi.

Göğsünde Türk bayrağı taşıdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övgüyle bahsettiği ÖSO Komutanı Yasir, babasının kendisine Çanakkale savaşını anlattığını söyledi.

Rusya'da bir kaynak işçisi boş yakıt deposuna kaynak yapmaya çalışırken hayatından oldu.

1 Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından yapılan arama tarama faaliyetlerinde şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın vasiyeti ortaya çıktı.

2 İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı Suriye'deki gerginlik Rusya, ABD ve İngiltere'yi savaşa hazırlarken, korkusunu İsrail halkı yaşadı. İsrail jetlerinin eğitim uçuşundan korkan İsrailliler, acil durum hatlarını kilitledi.

3 Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler Kahramanmaraş'ta umreye gitmek için başvuran 68 kişi, müracat ettikleri firma tarafından dolandırıldı. Firmaya ait otobüslere bindirilen 68 kişiye, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezdirdiler.

4 Arsenal CSKA mucizesini ikinci yarıda durdurdu UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları sonrası, Arsenal, Marsilya, Salzburg ve Atletico Madrid aldığı skorlarla turladı.

5 ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma CIA Başkanı Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in birlikte verdiği poz için, "Bu görüşmelerin parçası olabiliriz" dedi.

6 4 Arap ülkesi Katar için toplandı 'İran'dan endişeliyiz' dedi Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, istişare için toplantı yaptı.