İran, Trump ve Macron'un görüşmesiyle alay etti

Ruhani ABD Başkanı Donald Trump'ı "Kompleks bir uluslararası anlaşmayı anlayacak niteliklerden yoksun bir esnaf." olarak niteledi.

Ruhani bu değerlendirmeyi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çıkmamaya ikna etmek için Washington'da Trump ile görüşmesinden sonra yaptı.

"HANGİ HAKLA"

Ruhani bugün devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "Bir Avrupa ülkesinin lideriyle, yedili bir anlaşma için karar vermemizi söylüyorlar. Ne için? Hangi hakla?" dedi.

Ruhani, nükleer anlaşmayı bugüne kadar yapılmış en kötü anlaşma olarak niteleyen ve kusurları giderilmezse İran'ı gelecek aydan itibaren yaptırımlarla tehdit eden Trump için aşağılayıcı ifadeler kullandı.

"BİR ESNAF, BİR KULE İNŞAATÇISI"

"Siyasete geçmişin yok. Hukukta bilgin yok, uluslararası anlaşmalar konusunda bilgin yok" diyen Ruhani, Trump'ın inşaat sektöründeki geçmişine atıf yaparak, "Bir esnaf, bir inşaat müteahhidi, bir kule inşaatçısı nasıl olur da uluslararası ilişkiler konusunda hüküm verebilir?" dedi.

İRAN'IN NÜKLEER GÜÇ ELDE ETMESİNİ ÖNLEME UMUDU

İran ile nükleer anlaşmayı imzalayan Rusya, Çin, Almanya, İngiltere ve Fransa, anlaşmanın devamından yana. Batı dünyasında pek çok kesimde anlaşma İran'ın nükleer güç elde etmesini ve Ortadoğu'da bir nükleer yarış başlatmasını önlemek için en güçlü umut olduğu görüşündeler.

Hem Trump'ın sertlik yaklaşımını tatmin etmek hem de anlaşmayı kurtarmak isteyen Macron, ABD ve Avrupa ülkelerinin İran'ın nükleer faaliyetlerinin 2025 ve sonrasına kadar durdurulmasını, İran'ın balistik füze programına bir çözüm bulmayı ve İran'ın Yemen, Suriye, Irak ve Lübnan'daki etkinliğine siyasi bir çözüm getirmeyi önerdi.

Önde gelen İranlı yetkililer ise, nükleer anlaşmanın dışında kalan balistik füze programı üzerinde pazarlık yapmayacaklarını söylüyorlar.