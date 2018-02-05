İran, Türkiye'ye olan doğal gaz borcunun tamamını ödedi

Fars haber ajansı, İran Ulusal Gaz Şirketi yöneticisi Hamid Reza Aragi'nin, "İran şimdiye kadar Türkiye'ye 8 milyar metreküp doğal gazı bedelsiz olarak sevk etti." dediğini duyurdu.

BUNDAN SONRA ÜCRETİ ALINACAK

Aragi, "İran bundan sonra Türkiye'ye normal biçimde gaz ihraç etmeye devam edecek ve ücretini alacaktır." dedi.

İran'dan yılda 10 milyar metreküp doğalgaz alan Türkiye, 2012 yılında yüksek fiyatlar satış yaptığı gerekçesiyle İran'a dava açmıştı.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında İran'ın aleyhinde karar vererek, Türkiye'ye toplam satışının yüzde 13'üne yakın gelen 1.9 milyar dolar ödemesine hükmetmişti.

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh geçen yıl, İran'ın borcunu Türkiye'ye ihraç ettiği gazın parasını almayarak ödediğini söylemişti.