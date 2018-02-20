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İran uyruklu şahsın iç çamaşırından külçe altın çıktı

Van Ferit Melen Havalimanı’nda polis ekipleri, İran uyruklu şahsın iç çamaşırları içerisinde saklı 712,53 gram külçe altın ele geçirdi.

İHA | 20.02.2018 - 15:10..
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İran uyruklu şahsın iç çamaşırından külçe altın çıktı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticaret yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

TUTUKLANDI

Açıklamanın devamında, “Yapılan çalışmalar kapsamında; 18 Şubat 2018 günü Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerin ilimizden İstanbul iline gitmek üzere havalimanına gelen A.S.N. isimli İran İslam Cumhuriyeti uyruklu şahsın kapı girişinde bulunan X-Ray cihazından geçerken yoğun sinyal vermesi üzerine; yapılan üst aramasında iç çamaşırı içerisine zulalanmış 2 paket halinde toplam 712,53 gram külçe altın ele geçirilmiştir. Elde edilen külçe altın ile ilgili olarak A.S.N. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan A.S.N. isimli şüpheli şahıs hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. İlimiz merkezinde ve İlçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir.” denildi.

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