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İran uyruklu uyuşturucu satıcıları yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu sattıkları tespit edilen ve polis tarafından yakalanan İran uyruklu biri kadın 2 kişi adli makamlara sevk edildi.

21.02.2017 - 12:03
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Eskişehir polisi, uyuşturucu ile olan mücadelesine devam ediyor. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Eskibağlar Mahallesi'nde İran uyruklu 2 şüpheli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgiler elde edildi.

Şüpheli şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen ve haklarında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan tahkikat başlatılan 2 şüpheliden, erkek şahıstan 0,35 gram eroin maddesi ele geçirildi.

İran uyruklu uyuşturucu satıcıları yakalandı

İçici şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 1'i bayan olmak üzere 2 İran uyruklu şahsın ikametinde yapılan aramada ise toplam 0,13 gram eroin maddesi ve eroin içiminde kullanılan suç malzemeleri bulundu.

İran uyruklu uyuşturucu satıcıları yakalandı

SAVCI TUTUKLANMALARINI TALEP ETTİ

Haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem yapılan ve bugün adli makamlara sevk edilen 2 şüphelinin, C. Savcılığı tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

İran uyruklu uyuşturucu satıcıları yakalandı

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