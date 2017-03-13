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İran vatandaşlarına 'Türkiye'ye gitmeyin' uyarısı yaptı

İran, Türkiye'nin Hollanda ve Almanya ile yaşadığı krizi fırsata çevirerek vatandaşlarına Türkiye'ye gitmeyin çağrısı yaptı.

13.03.2017 - 23:33
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İran vatandaşlarına 'Türkiye'ye gitmeyin' uyarısı yaptı

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Ankara'dan son zamanlara İran'a yönelik yapılan bazı açıklamaların komşuluk ilişkilerine yakışmadığını ileri sürerek, "Türkiye'den kullandığı söylemlerde titiz olmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu ve vatandaşlarına, 'Türkiye'ye gitmeyin' çağrısı yaptı.

İRAN'IN SOĞUKKANLI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Laricani, Ankara'dan yapılan eleştirel açıklamalar konusunda İran'ın "soğukkanlı davrandığını" söyledi.

İran vatandaşlarına 'Türkiye'ye gitmeyin' uyarısı yaptı

Laricani, "Son zamanlarda Ankara'dan yapılan bazı açıklamalar komşuluk ilişkilerine yakışmıyor. Türkiye'den İran'la ilgili tutumu ve kullandığı söylemler konusunda titiz olmasını bekliyoruz. İran bu konuda soğukkanlı davranıyor" diye konuştu.

"GEREKLİ OLMADIKÇA TÜRKİYE'YE GİTMEYİN"

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'ye seyahat edilmemesi için yapılan uyarıyı da değerlendiren Laricani, "Kendi halkımızın can güvenliği korumak ve dikkatli olmaları için uyarılar yapmak zorundayız" diye konuştu.

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