taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.033
USD
4,3902
EURO
5,2337
ALTIN
184,90
PETR
78,4700

İran ve AB nükleer anlaşmayı kurtarmaya çalışıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, nükleer anlaşmayı kurtarmak için Brüksel'de görüşmeler gerçekleştiriyor.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 11:36..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin çekildiği İran nükleer anlaşması Avrupa ülkeleri ile müzakere edilecek. Brüksel'e giden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, anlaşmaya dahil ülkelerin temsilcileri ile görüşecek.

İran ve AB nükleer anlaşmayı kurtarmaya çalışıyor

AVRUPA ÇIKARMASI

Avrupa Birliği kurumları yetkilileri ile görüşecek olan Zarif, bunun yanı sıra anlaşmada imzası olan Fransa, Almanya ve İngiltere'nin AB temsilcileri ile de bir araya gelecek.

AB Dışişleri Temsilcisi Federica Mogherini İran anlaşmasının işe yaradığını ve bu anlaşmanın korunması gerektiğini ifade etmişti.

ZARİF'TEN NÜKLEER MESAJ

Dışişleri Bakanı Zarif, Brüksel'e doğru yola çıkmadan önce paylaştığı sosyal medya mesajında, "Çin ve Rusya ile iyi ve sağlam görüşmeler gerçekleştirdik. Şimdi Mogherini ve üç Avrupa ülkesi temsilcisi ile görüşmek için Brüksel'e doğru yola koyuldum. P4+1 ülkelerinin nükleer anlaşma kapsamında İran'ın çıkarlarını nasıl garanti edebileceklerini ve bu diplomatik başarıyı nasıl koruyabileceğimizi konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Zarif'in Brüksel ziyareti, anlaşmayı kurtarmak için yaptığı başkent turlarının Pekin ve Moskova'dan sonra 3. ayağı olacak. AB Komisyonundan pazartesi günü yapılan açıklamada amacın İran anlaşmasını mevcut haliyle korumak ve ilerdeki anlaşmalara temel oluşturmak olduğu kaydedilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İran: İsrail savaş suçlusu olarak yargılansın
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de olaya yazılı açıklamayla tepki göstererek, İsrail'in savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısında bulundu.
Washington'da Yahudilerin Filistin'e destek eylemi
ABD'nin başkenti Washington'da, Trump'ın İsrail büyüklçiliğini Kudüs'e taşımasına Yahudilerden tepki geldi. Hem İsrail'in yaptığı katliamlar hem de Kudüs'e taşınan büyükelçilik protesto edildi.
Putin Macron’la görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi yaptı.
Soros Vakfı Macaristan'dan çekiliyor
Macar asıllı ABD’li yatırımcı George Soros ait Açık Toplum Vakfı politik baskılar yüzünden Budapeşte'den Almanya'ya taşınma kararı aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akaryakıt fiyatlarına zam

Akaryakıt fiyatlarına zam

558
Muharrem İnce'nin yurt dışında miting kararı

Muharrem İnce'nin yurt dışında miting kararı

276
Almanya'dan Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretine tepki

Almanya'dan Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretine tepki

89
Filistinliler için bayraklar yarıya indirildi

Filistinliler için bayraklar yarıya indirildi

102
Nurgül Yeşilçay Alaçatı'da

Nurgül Yeşilçay Alaçatı'da

22
Yıldız Tilbe'nin Filistin paylaşımları

Yıldız Tilbe'nin Filistin paylaşımları

335
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz sebep enflasyon neticedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz sebep enflasyon neticedir

183
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94