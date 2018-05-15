İran ve AB nükleer anlaşmayı kurtarmaya çalışıyor

Avrupa Birliği kurumları yetkilileri ile görüşecek olan Zarif, bunun yanı sıra anlaşmada imzası olan Fransa, Almanya ve İngiltere'nin AB temsilcileri ile de bir araya gelecek.

AB Dışişleri Temsilcisi Federica Mogherini İran anlaşmasının işe yaradığını ve bu anlaşmanın korunması gerektiğini ifade etmişti.

ZARİF'TEN NÜKLEER MESAJ

Dışişleri Bakanı Zarif, Brüksel'e doğru yola çıkmadan önce paylaştığı sosyal medya mesajında, "Çin ve Rusya ile iyi ve sağlam görüşmeler gerçekleştirdik. Şimdi Mogherini ve üç Avrupa ülkesi temsilcisi ile görüşmek için Brüksel'e doğru yola koyuldum. P4+1 ülkelerinin nükleer anlaşma kapsamında İran'ın çıkarlarını nasıl garanti edebileceklerini ve bu diplomatik başarıyı nasıl koruyabileceğimizi konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Zarif'in Brüksel ziyareti, anlaşmayı kurtarmak için yaptığı başkent turlarının Pekin ve Moskova'dan sonra 3. ayağı olacak. AB Komisyonundan pazartesi günü yapılan açıklamada amacın İran anlaşmasını mevcut haliyle korumak ve ilerdeki anlaşmalara temel oluşturmak olduğu kaydedilmişti.