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İran ve IKBY arasında yeni bir sınır kapısı hazırlığı

İran ve IKBY arasında uzun yıllardır gayriresmi geçişler için kullanılan Halepçe'nin Tavile kasabasındaki Şoşme'nin, gümrük kapısına dönüştürülmesi için incelemeler yapıldı

AA | 15.02.2018 - 16:58..
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve İran arasında yeni bir gümrük kapısının açılması için sınır bölgesinde incelemeler yapıldı.

YENİ KAPI AÇILIYOR

Irak merkezi hükümeti, Halepçe Valiliği ve İran'dan gelen heyet, IKBY'nin Halepçe kentine bağlı Tavile kasabasında uzun yıllardır sadece gayriresmi olarak kullanılan "Şoşme" geçiş noktasının resmileştirilmesi ve uluslararası gümrük kapısı haline getirilmesi için bir dizi inceleme yaptı.

Merkezi hükümet adına Irak heyetine başkanlık eden Şakir Cıbur, incelemelerin yapıldığı Şoşme noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sınırlarla ilgili bakanlıkların üyeleriyle, geçiş noktasının işleri hakkında bilgi almaya geldik. Detaylı inceleme yapıldıktan sonra hazırlanacak raporumuzu merkezi hükümete sunacağız." dedi.

Cıbur, "Genel olarak amacımız, Irak altyapısının güçlendirilmesi, sınırların düzenlenmesi ve güvenli ticari geçişlerin sağlanmasıdır." diye konuştu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Halepçe Vali Yardımcısı Kave Ali ise Şoşme geçiş noktasının resmileştirilip gümrük kapısı haline getirilmesi konusunda, "Kapının resmileştirilmesi için henüz nihai bir karar verilmedi. Raporlar hazırlandıktan sonra karar verilecek." diye konuştu.

Halepçe'nin yanı sıra, geçen ay Süleymaniye vilayetinde de yer alan iki gayriresmi sınır kapısının uluslararası ticari ve insani geçişlere açılması için heyetler incelemelerde bulunmuştu.

İRAN VE IRAK ARASINDAKİ SINIRLAR

İran, hem Irak merkezi hükümeti hem de IKBY ile toplamda bin 450 kilometrelik sınır hattı üzerinde 9 gümrük kapısına sahip.

IKBY ile İran arasında Süleymaniye vilayetinde Pervezhan, Başmak, Seyranbend ile Erbil vilayetinde Hacı Omeran olmak üzere 4 sınır kapısı bulunuyor. Sınır kapılarının hepsi uluslararası olup hem ticari hem de yolcu geçişleri için kullanılıyor.

Irak merkezi hükümetinin ise İran'la Basra vilayetinin doğusunda Şelemçe, Misan vilayetinde Eş-Şib, Vasit vilayetinde Zarbatiye, Diyala vilayetinde Somer ve Munduriye kara sınır kapıları yer alıyor.

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