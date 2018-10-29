İran yaptırım öncesi piyasaya petrol sürdü

İran Petrol Bakanlığı, ülkenin petrol ihracatını hedef alan ABD’nin 5 Kasım’da uygulamaya geçecek ikinci yaptırım paketine 1 hafta kala Tahran Enerji Borsası üzerinden petrol satışa sundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, petrol alım siparişleri 35 bin varilden daha az ve 100 bin varilden daha fazla olmayacak. Varil başına en düşük fiyat 79,15 dolar iken en yüksek fiyat ise petrol piyasasındaki dalgalanmaya göre belirlenecek.

YAPTIRIMDAN ÖNCE NAKİT AKIŞI

İhracatın yüzde 20’sinin peşin olarak riyal olarak satacak İran, geri kalan yüzde 80’lik kısmı kredi olarak döviz kurundan satacak. İran hükumeti, bu adımla birlikte petrol ihracatını tehdit eden yaptırımların yürürlüğe girmeden önce petrolü ülke içinde değerli hale getirerek nakit akışını sağlamayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran’ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenlerle ve metallerle ticaret yapmasını engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos’ta resmen hayata geçirmişti.

ABD’nin ikinci yaptırım paketi ise 5 Kasım’da devreye girecek. Yaptırımlar çerçevesince İran’dan petrol ve ürünlerinin alımına karşı yaptırımlar uygulanacak.