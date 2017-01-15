İran yeni uçağını hacı yapacak

İran'ın, 1979'daki devrimden bu yana aldığı "birinci el" ilk yolcu uçağı Airbus A321, Mihrabad Havalimanı'na iniş yaptı.

MUHAFAZAKARLAR RAHATSIZ

38 yıl sonra ülkenin ilk "birinci el" uçağı tartışmaları da beraberinde getirdi. Ülkedeki muhafazakar kesim, uçak için yapılan törenleri abartı olarak gördü.

UÇAK DEVRİME AYKIRI

Uçağı devrime aykırı olduğunu iddia edenleri kızdıran bir açıklama da İran Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Hasan Kasımi'den geldi.

UÇAĞI HACI YAPACAKLAR

İran devlet televizyonu TV 3'te yayınlanan Hala Hurşid programına telefonla katılan Kasımi, yolcu uçağının Meşhed'e götürüleceğini belirterek, İmam Rıza Türbesi'nin havadan tavaf edileceğini ifade etti.