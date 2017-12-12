İran yeniden deprem ile sarsıldı

ABD Jeoloji araştırmaları Kurumu İran'da 6.1 büyüklüğünde şiddetli depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkezinin Kirman vilayeti olduğu belirtildi. Depremde bilançoya ilişkin bir açıklama yapılmazken, bölgede maddi hasarın meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

24 SAAT GEÇMEDEN İKİNCİ DEPREM

Dün de Tahran Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi, Azgaleh bölgesi merkez olmak üzere yerel saatle 17:39'da 6 büyüklüğünde deprem ölçtüğünü duyurdu. Sarsıntı Türkiye ve Kuveyt'te de hissedildi.

Irak İran sınırında yer alan Kirmanşah bölgesinde henüz bir ay bile geçmeden çok şiddetli deprem meydana gelmiş, çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.



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