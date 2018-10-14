Otomotiv sektöründe etkili olmaya çalışan İran, yerli araç üretiminde önemli adımlar atıyor. Daha önce Peugeot aracı kopyalayarak yaptıkları yerli arabanın ardından bu sefer de Lamborghini Murcielago'yu örnek aldılar.

BİREBİR KOPYALADILAR

İranlı mühendisler, Tebriz'de Lamborghini Murcielago SV'yi üretti. Üretim bandından kaldırılan Lamborghini Murcielago'nun üretimi, İran tarafından sağlandı.

İtalyanlardan onay alınarak yapılan çalışmada modelin birebir aynısı hayata geçirildi. Öyle ki aracın tüm parçaları, hassas mekanik ve motor aksamı, Murcielago'nun orijinaline göre üretilirken, proje için büyük bir titizlikle çalışıldığı açıklandı.

İran yerli Lamborghini Murcielago üretti ViDEO







LÜKS OTOMOBİL ARAŞTIRMASI

Otomobili yapan ekibin başındaki Masoud Moradi, aracın yapılmasındaki amacın, İran'ın yerli otomobil atağında süper spor ve lüks araç da üretebilmek için deneyim kazanma olduğunu belirtti.

İran daha önce de Citroen ve Peugeot'yu örnek alarak yerli otomobilini yapmıştı.



