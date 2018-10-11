1 Yolda yürüyen kadını görüntülüyordu, dayak yedi Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, caddede yol kenarından yürüyen kadını peşinden takip ederek cep telefonuyla arkasından görüntüsünü çeken 32 yaşındaki E.A., durumu fark eden vatandaşlarca dövüldü.

2 Escobar amca Ankara yolunda yakalandı Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 'Escobar amca' lakaplı yürüme engelli H.E.'nin (68) aracında uyuşturucu ele geçirildi.

3 Şanlıurfa'dan 20 ülkeye elektrik trafosu ihracatı Elektrik trafosu üreten girişimci Hamza Tavas, aralarında Liberya, Nijerya, Kenya, Moritanya ve Senegal'in de bulunduğu 20 ülkeye ihracat yapıyor.

4 Soyuz roketinin kalkışında kaza meydana geldi Rusya'nın Soyuz MS-10 roketinin fırlatılışı sırasında kaza meydana geldi. Roketteki astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecekleri aktarıldı.

5 Darbeci alçakların yeni katliam görüntüleri 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı karargahını işgal eden hainlerin bir sivil vatandaşı şehit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

6 İran yurt dışındaki vatandaşlarının varlıklarını çekmeye çalışıyor İran Medeni Kanunu'nun 989'uncu maddesinin düzenlenmesiyle yurt dışındaki 8 milyon İranlıdan 4 milyonunun varlıklarının ülkeye getirilmesi hedefleniyor.