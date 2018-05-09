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İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

Trump’ın İran konusunda aldığı karar hakkında açıklama yapan ABD Hazine Bakanlığı, ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos’ta devreye gireceğini duyurdu.

AA | 09.05.2018 - 02:55..
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İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

ABD Başkanı Trump’ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası kararlar açıklanmaya başladı. Ağustos ve Kasım aylarında İran’a uygulanacak iki yaptırım paketi hakkında bilgi verildi.

“İRAN ALTIN VERİP ABD OLARI ALACAK”

Ağustos ayında devreye girecek ilk yaptırımda, İran yönetiminin ABD doları temin etmesi, İran'ın altın ve diğer değerli metallerle ticaret yapması ayrıca alüminyum, çelik, kömür ve grafit ticareti ile İran'ın otomotiv sektörü üzerine yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor.

İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

İKİNCİ YAPTIRIM KASIM’DA

Kasım ayında devreye girecek ikinci yaptırım paketinde ise İran'ın gemicilik sektörü, petrol ihracatı, İran Merkez Bankası ve genel anlamda İran'ın enerji sektörü üzerindeki yaptırımların yeniden uygulanmasını öngörüyor.

Açıklamada, söz konusu alanlarda iş yapan firmaların belirtilen tarihlere kadar iş sözleşmelerini sona erdirmeleri için gereken adımları atması çağrısında bulunuldu.

İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek


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