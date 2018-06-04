İran'a dönmek istemeyen mülteciler Türkiye'de kalacak

Bir ay önce polis tarafından yakalanan 51 kaçak göçmen arasındaki 1'i kadın 2 İranlı, ülkelerine gönderilmeleri halinde, idam, hapis cezası veya zulme uğrama durumuyla karşı karşıya kalacaklarını öne sürerek uluslararası koruma başvurusunda bulundu.

MİSAFİR OLARAK KALACAKLAR

Geniş çaplı güvenlik tahkikatından geçirilen iki İranlının başvurusu kabul edildi.

Bu kapsamda iki kaçak göçmenin güvenli üçüncü bir ülkeye gönderilinceye kadar Türkiye'de misafir olarak bulunmalarına izin verildi.

NE OLMUŞTU

Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Müdürlüğü ekipleri, 6 Mayıs'ta yaptıkları çalışmayla çok sayıda yabancı uyruklunun iki farklı minibüsle kente getirileceğini belirlemişti.

Şehrin girişlerinde önlem alan ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Sarıçam ilçesi İncirlik Park alanındaki uygulama noktasına yaklaşan iki minibüsü durdurmuş, minibüslerde yapılan aramalarda, 31'i Afganistan, 18'i Pakistan ve 2'si İran vatandaşı 51 yabancı uyruklu bulunmuştu.

Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeyi planlayan yabancı uyrukluların polise sundukları belgelerin sahte olduğu tespit edilmişti.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiş, gözaltına alınan iki minibüs sürücüsü ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.

Adana'da yakalanan İranlı göçmenler ağladı



