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İran'a giden tır Erzincan'da yandı

Konya'dan aldığı yükü İran'a götürürken Erzincan'da tekeri patlayan bir tır alev aldı. Tırın sahibi ise yanan aracının gözyaşları içinde izledi.

AA | 06.07.2018 - 06:52..
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İran uyruklu şoför Abolfazl Sharghı'nın tırı lastiğinin patlaması sonucu yandı. Olay yerine gelen itfaiye erlerinin çalışması sonucu söndürülen tırda büyük hasar meydana geldi.

İran'a giden tır Erzincan'da yandı


TIRIN SAHİBİ DE YANINDAYDI

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek tırın sahibi vatandaşı Ahmet Kazımi ile yangını söndürmeye çalıştı.

Alevler, yoldan geçen diğer sürücülerin de müdahalesine rağmen kısa sürede aracın büyük bölümünü sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekiplerin söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek izleyen Kazımi'yi, şoför arkadaşları ve çevrede güvenlik önlemi alan trafik polisleri teselli etmeye çalıştı.

Hasar meydana gelen TIR'ın, Konya'dan yüklenen demiri İran'a götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

İran'a giden tır Erzincan'da yandı

İran'a giden tır Erzincan'da yandı

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