İran'a giden tır Erzincan'da yandı

Muharrem İnce, 24 Haziran'da yapılan seçim sonrası sosyal medyada yaşananlara değindi. "İnanmayın diyorum yine tweet atıyorlar" diyen İnce, "Bunlar hayal ürünü" dedi.

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La Casa De Papel'in İstanbul'u Nesrin oluyor

Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol yapımı La Casa De Papel'e İstanbul karakteri giriyor.