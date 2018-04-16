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İran'a göre Suriye'ye saldırı şovdu

İranlı diplomat, 3 ülkenin düzenlediği saldırının Suudilerin parasını almak için yapıldığını söyledi.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 09:24..
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İran'a göre Suriye'ye saldırı şovdu

Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği harekat, gündemdeki yerini koruyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin saldırıyı şiddetle kınamasından sonra İran'ın dini lideri Hamaney'e yakınlığıyla bilinen bir isimden Suudi Arabistan'a tepki geldi.

SUUDİ ARABİSTAN'IN ROLÜ

İran İslami Şûra Meclisinin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Muhammed İbrahim Rızayi, Suriye'ye düzenlenen saldırının arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu savundu.

"DAMIZLIK İNEK GÖZÜYLE BAKIYORLAR"

İranlı diplomat, "Suriye’de olup bitenler daha çok psikolojik yöne sahip ve askeri bir şovdur. Bu saldırı, Arabistan’ın mevcut kaynaklarını daha fazla kullanmak için yapıldı. Çünkü bu ülkelerin liderleri defalarca söylediği gibi Arabistan’a damızlık inek gözüyle bakıyorlar." ifadelerini kullandı.

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