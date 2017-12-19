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İran'a göre Trump nükleer anlaşmayı bozamaz

İran ile ABD arasında yaşanan nükleer gerilim devam ederken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'nin anlaşmayı bozamayacağını açıkladı.

REUTERS | 19.12.2017 - 13:01..
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesi ile altı büyük devlet arasında imzalanmış olan nükleer anlaşmayı bozamayacağını söyledi.

"ANLAŞMA BOZUALAMAYACAK"

Ruhani devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, "Nükleer anlaşma bozulmayacak. Trump'ın bu anlaşmayı bozacağını umanlar yanılıyor" dedi.

Trump, Ekim ayında İran'ın 2015 yılında ABD ve diğer beş büyük ülke ile imzaladığı nükleer anlaşmanın hükümlerine uyduğunu teyit etmeyi reddetmişti.

Bu ret kararı ile Amerikan Kongresi'nin İran'a uygulanan ancak anlaşmayla kaldırılmış olan yaptırımların yeniden devreye girip girmeyeceğine karar vermesi için 60 günlük süre de işlemeye başlamıştı.

Kongre'nin bu süre içinde bir adım atmamasıyla, Ocak ortasına kadar bu konuda karar vermek yine Trump'a kalmış oldu.

YENİ YAPTIRIMLAR UYGULAMAK İSTENİYOR

Anlaşmaya göre, İran'a uygulanan yaptırımlar geçen yıl kaldırıldı. Karşılığında ise İran nükleer programını kısıtlama sözü vermişti.

İran, diğer imzacılar vazgeçmedikçe kendisinin de anlaşmaya riayet edeceğini, ancak ABD anlaşmadan çekilirse, o zaman Tahran'ın da anlaşmayı "yırtacağını" söylüyor.

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