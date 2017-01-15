taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.524
USD
3,7235
EURO
3,9636
ALTIN
143,35
PETR
55,5400

İran'da 2 günde 20 kişi idam edildi

İran'da son 48 saatte 20 kişinin idam edildiği bildirildi.

15.01.2017 - 22:10
  1. Haberler
  2. Dünya

l

İran İnsan Hakları Aktivistleri'nin yayın organı Herana, İran'da 2 günde 20 mahkumun uyuşturucu, hırsızlık ve adam öldürme gibi suçlamalarla idam edildiğini duyurdu.

16 KİŞİ UYUŞTURUCU, GASP VE ADAM ÖLDÜRMEDEN

Kereç kentindeki Recaişehr zindanında dün gerçekleşen idamlarda uyuşturucu, silahlı gasp ve adam öldürme suçlamasıyla 16 kişi idam edilirken, aynı gün 2 kişi uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Reşt kenti Lakan Merkez Hapisanesi'nde, bugün ise bir kişi, adam öldürme suçundan Hemedan Merkez Hapishanesi'nde, Kerman kentindeki Şehab zindanında da adam öldürme suçundan bir kişi idam edildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına göre, İran'da 2015 yılında büyük çoğunluğu uyuşturucuyla ilgili suçlardan olmak üzere 977 kişi idam edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Referandum tarihi belli oldu

Referandum tarihi belli oldu

437
Hulusi Akar DEAŞ ile mücadele toplantısına katıldı

Hulusi Akar DEAŞ ile mücadele toplantısına katıldı

162
Kıbrıs’ı satıyorsunuz diyen CHP'li vekile: Seni vermedik

Kıbrıs’ı satıyorsunuz diyen CHP'li vekile: Seni vermedik

255
TBMM başkan vekili Aydın oylamayı geciktiren vekillere takıldı

TBMM başkan vekili Aydın oylamayı geciktiren vekillere takıldı

144
PKK'nın Sincar Dağı eteklerinde kurduğu terör kampı

PKK'nın Sincar Dağı eteklerinde kurduğu terör kampı

171
Arda gol attı Barcelona 5'ledi

Arda gol attı Barcelona 5'ledi

20
Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor

Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM