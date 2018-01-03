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İran'da 3 istihbaratçı öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nde görev yapan 3 askerin, Piranşehr kentinde çıkan çatışmada hayatını kaybettiği bildirildi.

DHA | 03.01.2018 - 21:36..
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İran'da bir haftadır devam eden gösteriler bugün sona ermişken, bölgede bir sıcak gelişme daha yaşandı.

ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜLER

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehr kenti kırsalında bugün çıkan çatışmada üç askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ADSIZ ASKERLER

Haberde ölen kişiler için " adsız askerler " ifadesi kullanıldı. Söz konusu ifade İran'da ağırlıklı olarak istihbarat üyeleri için kullanılır.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, saldırganlarla ilgi arama operasyonu başlatıldığı bildirildi.

Saldırı olayının, ülkede perşembe gününden itibaren başlayan protesto gösterileri ile alakalı olup olmadığı bilinmiyor.

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