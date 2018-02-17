İran'da Afrin protestolarına izin verilmedi

1 Markalı konut satışları toplam konut satışını geçti Sunduğu imkanlar ve avantajlarla Türkiye'de markalı konutlar daha fazla tercih edilir oldu.

2 Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı Fransa'da PYD/PKK yanlıları, Türklerin yoğunlukta yaşadığı bir mahallede taşkınlık çıkartarak 4 Türkü yaraladı. Fransız polisleri Türklere saldıran teröristler için kılını dahi kıpırdatmadı.

3 Orhan Gencebay Arif Sağ için yayın yasağı talep etti MESAM yönetim kurulundan ayrılan Orhan Gencebay, son yaşanan polemiklerden sonra Arif Sağ ve diğer üyelerin kendisi hakkında konuşmasını engellemek için mahkemeden tedbir kararı istedi.

4 ABD'de konut başlangıçları 15 ayın zirvesinde Ülkede konut başlangıçları, 2018’nin ilk ayında yüzde 9,7 artarak Ekim 2016’dan bu yana en yüksek seviyesini kaydetti

5 Şenol Güneş Konyalı muhabiri fırçaladı Konyalı muhabir Selim Akyüz'ün "Mehmet Özdilek'i hakeme doğru itmeniz doğru mu?" şeklindeki sorusuna kızan Şenol Güneş, "Soru sormuyorsunuz, karar veriyorsunuz. Saygısızlık yapma" diyerek cevap verdi.

6 YPG'li teröristler Afrin'de lastik yakmaya başladı Afrin'de korku dolu bir bekleyiş içerisinde olan teröristler, İHA ve SİHA'lara görüntü vermemek için lastikleri ateşe verdi.