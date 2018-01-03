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İran'da Avrupa ülkesi vatandaşı gözaltına alındı

İran'da hükümet karşıtı gösterilere ABD'nin desteği devam ederken, bir Avrupa ülkesinin vatandaşı gözaltına alındı.

AA | 03.01.2018 - 23:58..
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İran'da Avrupa ülkesi vatandaşı gözaltına alındı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, "İran'daki protestolara bir yönlendirme yapılmadı." açıklamasının ardından bugün, bir Avrupa ülkesinin vatandaşı İran'da gözaltına alındı.

İran'da Avrupa ülkesi vatandaşı gözaltına alındı


AVRUPA ÜLKESİ VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI

İranlı yetkililer, bir Avrupa ülkesinin vatandaşının ülkenin batısındaki Burucerd'deki rejim karşıtı gösterilerde bugün gözaltına alındığını duyurdu.

İran'da Avrupa ülkesi vatandaşı gözaltına alındı

"YÖNLENDİRME YAPILMADI"

Ülkedeki protestoların dış güçler tarafından yönlendirilmediğini ve halkın kendiliğinden sokaklara çıktığını belirten ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley"İran halkının bu büyük cesaretini alkışlıyoruz." dedi.

Haley, İran hükümetinin "kendi halkını öldürmek gibi bir geçmişe sahip olduğunu"iddia ederek, İran'da devam eden protestolarla ilgili BMGK'ye acil toplanma çağrısı yapacaklarını bildirdi.

İran'da Avrupa ülkesi vatandaşı gözaltına alındı

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