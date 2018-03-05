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İran'da başörtü kavgası

İran'da kadınların zorunlu başörtü yasasına karşı ayaklanması, dini yönetim ile hükümeti karşı karşıya getirdi. Dini yönetim polis şiddetinin artırılacağını duyururken, hükümet 'şiddet yanlış' dedi.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 14:04..
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İran'da başörtü kavgası

İran'da geçtiğimiz aylarda başlayan ve her ne kadar bitme noktasına geldiyse de küllerinden yeniden doğan protestolar, başörtü zorunluluğuna karşı yeniden canlandı.

Hükümet ve dini yönetimin zorunlu başörtü yasağına karşı aldığı karşıt tutumlar fikir ayrılığına neden oluyor, İran siyasi çatışmalara sürükleniyor.

İran'da başörtü kavgası

POLİS ŞİDDETİ ARTACAK

Başörtü yasağına karşı polisler direniş gösteren kadınlara müdahaleler gerçekleştirirken, dini yönetim eylemlerin artması karşısında polis şiddetinin artması çağrısında bulundu.

İran'da başörtü kavgası

Sosyal medyada yer alan şiddet görüntüleri polislerin dini yönteimden gelen emri yürürlüğe aldığını gösterirken, İçişleri Bakanlığı da konuya ilişkin dini yönetimin aksine bir açıklama yaptı.

İran'da başörtü kavgası

"ÖRTÜNME POLİSİN KONUSU OLMAMALI"

Tesnim Haber Ajansı'nda açıklamalarına yer verilen Fazli, ülkede uygulanan "başörtüsü zorunluluğu"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'da başörtü kavgası

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, devrimden sonra başörtüsü ile ilgili uygulanan yöntemlerde “başarılı olamadıklarını” ve örtünmenin savcılık ile polisin konusu olmaması gerektiğini söyledi.

İran'da başörtü kavgası

REJİMİN ÖNLEMLERİ

İran'da dini rejim yönetiminin çağrısıyla harekete geçe polisler eylemlere karşı önlemlerini arıtırırken, eylemlerin sembolü haline gelen elektrik panosu üzerinde yapılan başörtü gösterilerine karşı da tedbirlerini artırdı.

Tahran'ın hemen hemen heryerinde bulunan elektrik panolarının üstüne kaynak yapan yetkililer, gösterilerde oluşabilecek tahriklerin önüne geçmeye çalışıyor.

İran'da başörtü kavgası

HÜKÜMET-DİNİ YÖNETİM ÇATIŞMASI

Aralık 2017'de İranlı bir kadının, başörtüsü zorunluluğunu protesto etmek için başkent Tahran'daki İnkılab Caddesi'nde düzenlediği tek kişilik eylemin ardından, ülkede son günlerde "İnkılab Caddesi Kızı" olarak adlandırılan eylemler gerçekleştiriliyor.

Bu eylemlere karşı İran hükümeti polislere şiddet azaltma çağrısında bulunurken, dini yönetim ise tam aksi yönde baskı ve şiddetin artırılması yönünde çağrıda bulundu.

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