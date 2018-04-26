İran'da bulunan mumya Pehlevi'ye ait

Mumya Pazartesi günü, Tahran'ın güneyindeki Şah Rey'deki bir türbe inşaatı sırasında bulundu. Pehlevi'nin Şah Rey'deki mezarı 1979 devriminde tahrip edilmiş ancak mezardan çıkarılan mumya hiçbir zaman bulunamamıştı.

PEHLEVİ'YE AİT

Rıza Şah Pehlevi'nin ABD'de yaşayan torunu, bu mumyanın büyük olasılıkla dedesine ait olduğunu açıkladı.

Dedesinin adını taşıyan Rıza Pehlevi, Twitter'dan İranlı yetkililere çağrı yaparak, aile tarafından güvenilen tıp uzmanlarına mumyanın incelemesi ve daha sonra da mumyanın usule uygun bir şekilde İran içinde gömülmesine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Tahran Kültürel Miras Komitesi Başkanı da mumyanın Rıza Şah Pehlevi'ye ait olmasının ihtimal dâhilinde olduğunu söyledi.

ŞAH RIZA PEHLEVİ