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İran'da bulunan mumya Pehlevi'ye ait

İran'da, 1925-1941 yılları arasında yönetimi elinde tutan Şah Rıza Pehlevi'nin ailesi, başkent Tahran yakınlarında bulunan bir mumyanın büyük olasılıkla Pehlevi'ye ait olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 26.04.2018 - 08:52..
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Mumya Pazartesi günü, Tahran'ın güneyindeki Şah Rey'deki bir türbe inşaatı sırasında bulundu. Pehlevi'nin Şah Rey'deki mezarı 1979 devriminde tahrip edilmiş ancak mezardan çıkarılan mumya hiçbir zaman bulunamamıştı.

PEHLEVİ'YE AİT

Rıza Şah Pehlevi'nin ABD'de yaşayan torunu, bu mumyanın büyük olasılıkla dedesine ait olduğunu açıkladı.

İran'da bulunan mumya Pehlevi'ye ait

Dedesinin adını taşıyan Rıza Pehlevi, Twitter'dan İranlı yetkililere çağrı yaparak, aile tarafından güvenilen tıp uzmanlarına mumyanın incelemesi ve daha sonra da mumyanın usule uygun bir şekilde İran içinde gömülmesine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Tahran Kültürel Miras Komitesi Başkanı da mumyanın Rıza Şah Pehlevi'ye ait olmasının ihtimal dâhilinde olduğunu söyledi.

ŞAH RIZA PEHLEVİ

Askeri bir lider olaran Rıza Şah, 1921'de ülkede bir darbe gerçekleştirmiş ve 1925'te İran'ın başına geçerek Pehlevi Hanedanlığı dönemini başlatmıştı.

Pehlevi, Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında, İngiltere ve Sovyetler Birliği tarafından, Almanya ile ilgili politikaları gerekçe gösterilerek tahttan indirilen Pehlevi'nin yerine, oğlu Muhammed Rıza Pehlevi getirilmişti.

Pehlevi 1944 yılında, sürgün yaşamını sürdürdüğü Güney Afrika'da hayatını kaybetmişti.

Mısır'da mumyalanan cenazesi, yıllar sonra İran'a götürülerek defnedilmiş, mozolesi 1979 devrimi sırasında tahrip edilmişti.

     

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