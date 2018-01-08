28 Aralık'ta İran'da başlayan olaylar, sokakları adeta savaş alanına çevirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından açık bir şekilde destek gören protestocular, Devrim Muhafızları'nın sokağa inmesiyle istediği amaca ulaşamadı.

ZAFER İLAN EDİLEN GÜN...

Devrim Muhafızları, sokak olaylarıyla ilgili zafer ilan etti ancak bazı kentlerde olaylar yeniden körüklendi.

ÇOCUKLAR SOKAKLARDA...

Protestocular tarafından bir araya toplanan ve yaşları çok küçük olan çocuklar, sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

İran'da çocuklar sokağa sürüldü VİDEO

İran Devrim Muhafızları zafer ilan etti haberi