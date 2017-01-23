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İran'da çöken bina enkazında 4 cansız bedene daha ulaşıldı

İran Tahran'da geçtiğimiz hafta çöken binanın enkazından 4 cansız bedene daha ulaşıldı.

23.01.2017 - 12:58
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tahran

İran’ın başkenti Tahran’da geçtiğimiz hafta Plasco binasında önce yangın çıkmış ardından da bina çökmüştü.

4 CANSIZ BEDEN DAHA ÇIKTI

Arama ekipleri enkazda kalan 4 cansız bedene daha ulaşıldığını duyurdu. İtfaiye sözcüsü Jalal Maleki, 4 cansız bedene daha ulaştıklarını ancak hala enkaz altında kalan itfaiyecilerin olabileceğini belirtti.

30 İTFAİYECİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Şu ana kadar yalnızca 6 ceset çıkarılırken, yaralı halde bulunan bir itfaiyeci de hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından elde edilen ilk belirlemelere göre 30 itfaiyecinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Ancak, yetkililer tarafından ölü sayısına ilişkin net rakamlarını henüz açıklanmadı.

İran'da çöken bina enkazında 4 cansız bedene daha ulaşıldı

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