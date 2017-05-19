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İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri

İran'da 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı ve 5'inci dönem il meclisi seçimleri için oy verme işlemi başladı.

19.05.2017 - 08:33
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iran

Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de, 63 bin merkezde kurulan 130 bin sandıkta başlayan oy verme işleminin 20.00'ye kadar süreceği ancak gerek duyulduğunda bu sürenin uzatılabileceği belirtildi.

Seçmen yaşının 18'den başladığı ülkede kayıtlı 56 milyon 410 bin 234 seçmen bulunuyor.

HAMANEY HALKI SANDIĞA DAVET ETTİ

Ülkenin lideri Ali Hamaney, oy kullanma esnasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, halkı oy kullanmaları için sandık başına çağırdı.

Hamaney, "Cumhurbaşkanlığı ve il meclis seçimleri önemli seçimlerdir. Halkımızı oy vermeleri için sandığa davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı seçiminin reformistler ve ılımlı muhafazakarların desteğini alan Hasan Ruhani ile muhafazakarların adayı İbrahim Reisi arasında geçmesi bekleniyor. Mustafa Mirselim ve Mustafa Haşimiteba da aday listesinde yer alıyor.

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