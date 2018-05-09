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İran'da DEAŞ kostümlü oyuncular paniğe neden oldu

Terör örgütü DEAŞ'ı konu alan sinema filminin tanıtım gösteriminde kostümlü oyuncular, korku ve paniğe yol açtı.

RUPTLY | 09.05.2018 - 06:27..
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iran deaş oyuncu

İran'dan yayın yapan "entekhab" haber sitesine göre, başkent Tahran'daki Kuruş Sineması'nda terör örgütü DEAŞ konulu "Şam Vaktinde" adlı sinema filminin gösterimi öncesinde oyunculardan bazıları ellerinde sahte tüfekler ve DEAŞ kostümüyle fuayeye daldı.

İran'da DEAŞ kostümlü oyuncular paneğe neden oldu

BAZI SEYİRCİLER KORKUDAN BAYILDI

Bir anda DEAŞ'lı teröristlerle karşı karşıya olduklarını düşünen İranlılar büyük korku yaşadı. Paniğe kapılan birçok kişi çığlıklarla kaçışırken, aralarında çocukların da bulunduğu seyircilerden bayılanlar oldu.

İran'da DEAŞ kostümlü oyuncular paniğe neden oldu

YÖNETMEN ÖZÜR DİLEDİ

Söz konusu mizansen, filmi izlemeye gelenlerin büyük tepkisini çekti.

Filmin yönetmeni Hatemi Kiya, yaşananlardan dolayı izleyicilerden özür diledi.

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