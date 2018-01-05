İran'da devrime bağlılık yürüyüşü

28 Aralık'ta ekonomik sorunların öne sürülerek başlandığı protestoların amacını aştığını ve yabancı ülkerin desteklediği iddiasıyla milyonlarca İranlı sokağa döküldü.

İran devrimine bağlılık mitingleri gerçekleştiren İranlılar, "Kahrolsun Fitne", "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Suud rejimi" sloganları atıldı.

Milyonlarca İranlı devrime bağlılık yürüyüşü gerçekleştirdi VİDEO

"BUGÜN FİTNENİN SON GÜNÜ"

Dün İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi yaptığı açıklamada, "Bugün fitnenin sona erdiği gündür" ifadesini kullanmıştı. Dün de Zencan, Kum ve Hamedan olmak üzere İran’ın farklı şehirlerinde İran devrimine bağlılık yürüyüşleri düzenlenmişti.