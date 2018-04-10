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İran'da dolar kuru sabitlendi

İran'da riyalin dolar karşısında değer kaybetmesinin önlenememesi üzerine dolar kuru 42 bin riyale sabitlendi.

AA | 10.04.2018 - 10:23..
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iran

İran devlet televizyonunun haberine göre, döviz piyasalarındaki sert dalgalanmalar üzerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında olağanüstü toplantı düzenlendi.

42 BİN RİYAL OLARAK BELİRLENDİ

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, alınan karar üzerine dolar kurunun bugünden itibaren 42 bin riyal olarak belirlendiğini söyledi.

ÜZERİNDE SATIŞA CEZA KESİLECEK

Ülkede döviz temini konusunda telaşa gerek olmadığını ifade eden Cihangiri, açıklanan fiyatın üzerinde döviz satışı yapılması halinde bunun "döviz kaçakçılığı" sayılacağını belirtti.

İran riyali döviz kurları karşısında son haftalarda sert düşüş yaşadı. Son haftalarda ilk kez 50 bin riyal sınırını geçen dolar dün serbest piyasada 60 bin riyali de aşmıştı.

(42 bin riyal Türk lirasıyla 4.5 TL yapıyor. Kısaca İran'da 1 dolar 4.5 TL'ye sabitlendi. Üzerinde satış yapana da ceza kesilecek.)



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