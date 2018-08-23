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Kayıp pilotun babası: Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın

İş adamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve beraberindekileri taşırken düşen özel jetin pilotu Beril Gebeş’in naaşına 5 aydır ulaşılamadı.

Haber Merkezi | 23.08.2018 - 15:01..
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Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başaran’ın kızı Başaran, evlilik öncesi bekarlığa veda partisi için 7 arkadaşı ile birlike Başaran Holding’e ait jetle dönmek için jet ile harekete geçti. Ancak özel jet, İran semalarındayken henüz belirlenemeyen bir sebeple dağlara çakıldı.

KAYIP PİLOTUN NAAŞI BULUNAMADI

Kaza sonrası yapılan arama-kurtarma çalışmalarında Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile kaptan pilotlardan Melike Kuvvet’in cesedine ulaşıldı. Ancak diğer kaptan pilot Beril Gebeş’in naaşı bulunamadı.

Kayıp pilotun babası: Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın

Kazayla ilgili çeşitli iddialar konuşulurken, pilot Gebeş’i bulmak için arama çalışmalarına İran arama kurtarma ekibi devam etti. Ancak aradan geçen 5 aya rağmen Gebeş’in naaşına ulaşılamaması şaşkınlık yarattı.

"BU ACIYI YAŞAYAN BİLİR"

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre, kızlarına ulaşılamamasından dolayı da ayrı üzüntü yaşadıklarını dile getiren emekli pilot baba Mehmet Vasıf Gebeş, “İki bayram geçti, haber gelmedi. En azından kızımızın naaşı bulunsun da mezarına gidip toprağını okşayalım. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Bu acıyı yaşayan bilir” diye konuştu.

Kayıp pilotun babası: Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın

CAMDAN FIRLADI İDDİASI

Gebeş’in naaşına ulaşılamaması, kaza öncesi özel jetin camının kırıldığı, kaptan pilot Beril Gebeş’in camdan fırladığı ve kaza noktasına uzak bir yerde düştüğü varsayımlarınıo beraberinde getirdi.1990 yılında 87 yolcusu ile İngiltere’den İspanya’ya giden British Airways’e ait 5390 sefer sayılı Bac one Eleven tipi uçağın uçuş sırasında sol kokpit camı kırılıp kokpitten dışarı fırlayan pilotu, uçuş ekibinin ayaklarından yakalayarak düşmesini engellemesi de buna örnek gösterildi.

Kayıp pilotun babası: Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın

CESET TAMAMEN YANMIŞ OLABİLİR

Diğer iddiaya göre de, cesedin tamamen yanmış olma ihtimali gündeme geldi. Binlerce metre yüksekten hızla yere düşen uçağın burun kısmında oluşan yüksek ısının kaptan pilotun olduğu bölümde yoğunlaşması sonrası pilot Gebeş’in cesedinin tamamen erimesine yol açtığı konuşulurken DNA için örnek bulunamaması da buna bağlandı.

"PİLOT OLMAK İÇİN MESLEĞİMİ BIRAKTIM"

37 yaşındaki Beril Gebeş, Jeoloji mühendisliği mezunuydu. Bir havacılık dergisine verdiği röportajda şunları söylemişti: "Pilot olmak istiyordum. Üniversiteden sonra babam ‘Yurt dışında master mı yapmak istersin, yoksa uçuş okuluna mı gitmek istersin?’ diye sorunca hiç düşünmeden uçmayı seçtim. Bıraksalar 24 saat uçarım. Pilot olmak için mesleğimi bıraktım."

Kayıp pilotun babası: Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın

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