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İran’da düşen Türk jetinin ön kaza raporu

Kazadan 7 ay sonra açıklanan rapora göre, uçağın hız göstergesinin arızalandığı ve pilotların hatalı müdahalede bulunduğu belirtildi.

İHA | 10.10.2018 - 03:25..
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İran havacılık yetkilileri tarafından açıklanan raporda, uçak havalandıktan bir süre sonra uçaktaki üç hız göstergesinden birinin arızalandığı ve akabinde pilotaj hatasının yaşandığı belirtildi.

Raporda, iş jetini kullanan her iki pilotun lisanslı olduğu ve tıbbi açıdan uçuşa uygun oldukları ifade edildi. Ayrıca uçuşta yer alan pilot Beril Gebeş ve ikinci kaptan Melike Kuvvet’in anormal ve acil durum konusunda eğitimli olduğu ancak kaza uçuşu kanıtlarının bu eğitimlerinin etkili olmadığını gösterdiği belirtildi. Ekibin kalkış ve yolculuk sırasında herhangi bir anormalliği rapor etmediği, ancak hız göstergesinin arızasının kaynağının bilinmemekle birlikte sistemin tasarım bilgilerinin araştırılması gerektiği vurgulandı. Öte yandan, ön kaza raporuna göre uçağın bütün şekilde dağa çarparak parçalandığı da kaydedildi.

"UÇAK HAVADA TUTUNAMADI VE DÜŞÜŞ SÜRECİ BAŞLADI"

İranlı yetkililerin hazırladığı ön rapora yapılan açıklamada, “Havada uçağın üç hız göstergesinden birinde meydana gelen arıza üzerine, mürettebat harekete geçti. Bunun üzerine pilot, gaz kollarını çekmesi sonucu uçağın hızını düşürmeye çalıştı. Bu hamle ‘Stall’ denilen havada tutunamama durumunu yol açtı. Uçak pilotun ‘Stall’ durumundan kurtulması için yeterli irtifaya sahipti. Ancak uçak havada tutunamadı ve düşüş süreci başladı” ifadelerine yer verildi.
(Tuncer Cengiz /İHA)

İran’da düşen Türk jetinin ön kaza raporu

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