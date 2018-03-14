İran'da düşen Türk uçağı ile ilgili 1 kişi kayıp iddiası

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen Başaran Holding'a ait özel jet, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düşmüş, 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu toplam 11 kişinin hayatını kaybettiği bilgi verilmişti.

İran Adli Tıp Kurumu, pazar günü İran hava sahasında düşen Türk uçağında yaşamını yitiren yolcular üzerinde yaptığı DNA testi sonucu cesetlerin sadece 10 kişiye ait olduğunu açıkladı. Açıklamada Pilot Beril Gebeş'in adı verilmedi.

"BİR KİŞİ HALA KAYIPTIR"

Adli Tıp Kurumu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hala kayıptır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye Adli Tıp Kurumu aracılığıyla kazazedelerin Türkiye'deki birinci dereceden aile fertlerinden de numuneler alınarak İran'a gönderildiği bildirildi.

10 YOLCUNUN İSMİ AÇIKLANDI

İran Adli Tıp Kurumu, kimliği tespit edilen 10 yolcunun ismini şu şekilde açıkladı:

Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu