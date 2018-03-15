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İran'da düşen uçağın pilotunun cenazesi Konya'da

BAE'den İstanbul’a gelirken İran’da düşen Başaran Holding'e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi, bugün öğleden sonra defnedilmek üzere memleketi Konya'ya getirildi.

DHA | 15.03.2018 - 07:47..
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Başaran Holding'e ait özel jet,  Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönerken İran'da düştü. Kaza sonucu 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti.

Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinin ardından ailesine teslim edildi.

İran'da düşen uçağın pilotunun cenazesi Konya'da

Kuvvetin cenazesi Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın kargo bölümünde, memleketi Konya'ya getirildi.

Cenazeyi Konya Havalimanı'nda annesi Emine, ablası İlknur Kuvvet ve akrabaları karşıladı. Annesi ve ablası gözyaşlarına hakim olamadı. Melike Kuvvet'in cenazesi, daha sonra Üçler Mezarlığı morguna kondu.

İran'da düşen uçağın pilotunun cenazesi Konya'da

MAYIS AYINDA BİNBAŞI RÜTBESİYLE GÖREVE DÖNECEKTİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda pilot yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK'dan uzaklaştırılan, maddi sıkıntılar nedeniylede özel jet pilotluğu yapan Melike Kuvvet'in mayıs ayında tekrar binbaşı rütbesiyle görevine dönmek için hazırlandığı belirtildi.

Kuvvet'in cenazesi, bugün öğle namazının ardından Hacı Veyis Camii'de kılanacak cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı'na defnedilecek.

İran'da düşen uçağın pilotunun cenazesi Konya'da

İran'da düşen uçağın pilotunun cenazesi Konya'da



İran'da düşen uçağın pilotunun cenazesi Konya'da



İran'da düşen uçağın pilotunun cenazesi Konya'da




İran'da düşen uçağın pilotunun cenazesi Konya'da

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