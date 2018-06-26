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İran'da ekonomik protesto

İran'daki ekonomik sorunlar ve döviz kurunda yaşanan yükselişi protesto etmek için Tahran'da bir grup esnaf greve gitti. meclisin önünde eylem yapan göstericiler kasa fırlattı.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 10:56..
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İran'da yaşanan ekonomik istikrarsızlık, halkı sokaklara döktü. İki gündür devam eden gösterilerde başkent Tahran'da protestolra gerçekleştirildi. Saah saatlerinden ise yüzlerce insanın sokağa inmesiyle çığ gibi büyüyen bir itiraz dalgasına dönüştü.

İran'da ekonomik protesto

TAHRAN'DA PROTESTO

Başkentteki esnaf ve toptancılar, piyasada önemli yere sahip olan "Tahran Büyük Çarşısı, Tahran mobilyacılar pazarı, Tahran Telefoncular Pazarı"nda ekonomik sorunları protesto etmek için dükkanlarının kepenklerini kapattılar.
Sokaklara inen protestocular, "10 bin tümene dolar istemiyoruz" şeklinde slogan attı.

Tahran’da İslamî Şûra Meclisi'ne doğru yürüyen halka çevik kuvvet polisinin sert müdahale ettiği bildirildi.

İran'da ekonomik protesto


"SURİYE'Yİ BIRAK HALİMİZE BAK"

Sosyal medyada paylaşılan videolarda yüzlerce protestocunun İran’ın dış siyaseti özellikle de Suriye politikasını kınayan sloganların atıldığı görüldü. Tansiyonun yükseldiğini gösteren görüntülerde halk “Suriye’yi bırak, halimize bak” ve “Bizim düşman burada (İran), ABD'nin düşmanlığı yalan" ve “Filistin, Suriye bedbahtlığımızın sebebi” gibi sloganlar da sık sık atıldı.

İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 8 bin tümenlerin üstüne tırmanması ekonomik sorunların döviz piyasasında ne kadar belirgin olduğunun göstergesi olmuştu.

İran'da ekonomik protesto


POLİSLERDEN KARŞILIK

Sosyal medyada paylaşılan videolara göre meclis civarında protestocular polis müdahalesine uğradı. ​Gaz içinde kalan protestocuların ''Göz yaşartıcı gazla saldırıyorlar'', ''Geri dönün'' diye bağırdıkları duyuldu.

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