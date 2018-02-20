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İran'da Gonabadi tarikatı eylemi

Tahran'da Gonabadi tarikatı mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 polis yaralandı.

AA | 20.02.2018 - 09:48..
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İran'ın başkenti Tahran'da Gonabadi tarikatı mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 polisin yaralandığı bildirildi.

TAHRAN'DA BÜYÜK ÇATIŞMA

Tesnim Haber Ajansı'na göre, dün gece başkent Tahran'da Gonabadi tarikatı mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda bir eylemcinin polisin üzerine otomobil sürmesi neticesinde 3 emniyet mensubu yaralandı.

Öte yandan İran Polis Teşkilatı (NACA) Sözcüsü Said Muntezarulmehdi, olaylar sonrası 60'dan fazla tarikat üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

TARİKAT MENSUPLARININ EYLEMİ

İran'ın başkenti Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nur Ali Tabende'nin gözaltına alındığı iddialarına ve tarikat üyesi Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren tarikat mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında akşam saatlerinde çatışma çıkmış, bir eylemci güvenlik güçlerinin üzerine otobüs sürerek 3 polis ve bir Besic'in (gönüllü milis) ölümüne neden olmuştu. Eylemci olayın ardından gözaltına alınmıştı.

Silsileyi Nimetullahi olarak da isimlendirilen Gonabadi tarikatı, Seyyid Şah Nimetullahi Veli tarafından hicri 8'inci yüzyılda kurulan bir Şii tarikatı olarak biliniyor.



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