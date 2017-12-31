İran'da Hamaney posterleri parçalanıyor

İran'da yüksek fiyatlar nedeniyle başlayan gösteriler, hükümet karşıtı propagandanın adresi oldu. Sokaklara çıkan binlerce kişi Ruhani hükümetini protesto ederken, göstericiler Hamaney posterlerini yıkıp parçaladı.

POSTERLERE SALDIRI

Dün başlayan gösteriler, bugün de tüm hızıyla devam etti. Geceyi sabaha bağlayan saatlerde Ruhani ve hükümetine ölüm çağrısında bulunan göstericiler, İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in görselinin bulunduğu reklam tabelaları ve posterleri paramparça etti.

İran'da eylemciler Hamaney'in reklam tabelalarını parçaladı - VİDEO

Sokaklarda ve yol kenarlarında asılı bulunan afiş ve pankartlar protestocular tarafından indirilirken, o anlardan biri de kameraya kaydedildi.

HAMANEY'E ÖLÜM

Ahvaz kentinde toplanan yüzlerce kişi gösteri yaptıkları bölgede bulunan ve üzerinde Hamaney'in fotoğrafının bulunduğu reklam tabelalarını parçaladı. Onlarca kişi tabelaları yerinden sökerek Hamaney'in resmini de paramparça etti.

Göstericiler "Hamaney'e ölüm" sloganları atarak sokakları inletirken, reklam panoları ve üzerinde bulunan hamaney fotoğrafları ateşe verildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkenin Dorud kentindeki protestolarda 2 kişi hayatını kaybederken, Meşhed kentinde başlayan olaylar Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum’un ardından başkent Tahran’a sıçradı. Azadi meydanında toplanan binlerce kişi, hükümet binalarını ateşe verdi. Polis eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

İRAN'DA PROTESTO

İran'da devam eden bu protestolar hükümet yanlıları ile karşıtlarını büyük bir kavganın içerisine sürükledi. Protestolar iki grup arasındaki kavgayı alevlendirirken, sokaklar savaş alanına döndü.

Konuya ilişkin hükümet kanadından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, "hayat pahalılığı" bahanesiyle yapılan sokak gösterilerinin ardında başka nedenlerin olduğunu belirtti.

Cihangiri, "Sokak gösterilerini başlatanlar, onu durduranlar olmayacaktır. Çıkan duman kendi gözlerini de yakacaktır." dedi.