taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.875
USD
3,8319
EURO
4,5411
ALTIN
155,91
PETR
63,8100

İran'da hava kirliliği nedeniyle okullar 4 gündür tatil

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

AA | 20.12.2017 - 13:44..
  1. Haberler
  2. Dünya

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kerimi, "Başkentte 5 gündür hava kirliliği 149 mikrogram/metreküp seviyelerinde seyrediyor. Bu nedenle Feyruzkuh, Demavend ve Perdis ilçeleri hariç tüm okullarda eğitime bir gün daha ara verildi." dedi.

İran'da hava kirliliği nedeniyle okullar 4 gündür tatil

4 GÜNDÜR OKULLAR TATİL

Hava kirliliğine sebep olan beton ve asfalt üretim şantiyelerinin perşembe gününe kadar faaliyetlerinin durdurulduğunu söyleyen Kerimi, yakıt ve çöp taşıyanlar dışındaki kamyonların da çarşamba gününe kadar trafiğe çıkmasının yasaklandığını belirtti.

İran'da hava kirliliği nedeniyle okullar 4 gündür tatil

Kerimi, ayrıca daha önce kentin belli bölgelerinde geçerli olan "tek-çift plaka" uygulamasının şehrin tamamını kapsayacak şekilde genişletildiğini ifade ederken, esnafın dükkânlarını 2 saat önce kapatmaları ve kadın personele izin vermeleri tavsiyelerini yineledi.

Tahran'da hava kirliliği sebebiyle tüm okullar bugün de tatil edilmişti.

EN KİRLİ ŞEHİRLERDEN BİRİ

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 5 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu sebeple okullar sık sık tatil ediliyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

İlginizi Çekebilir
Almanya hükümet kuramama rekoru kırıyor
Almanya’da genel seçimlerin yapılmasında günümüze 86 gün geçmesine rağmen hala bir koalisyon hükümeti kurulamadı.
Yük gemisi buz tutan Volga Nehri'ne saplandı
Yoğun kar yağışı nedeniyle Volga Nehri buz tutunca, gemi mürettebatı gemiyi terk etti.
İsrail'in Aksa'nın altını oyarak yaptığı tapınak
İsrail'in yıllarca sürdürdüğü sinsi bir plan çerçevesinde Aksa'nın tam altına inşa ettiği yer altı tapınağı, gün yüzüne çıktı.
Suudi Arabistan askeri harcamalara önem verdi
Trump'ın, son ziyaretinde 100 milyar dolarlık silah anlaşmasına imza attırdığı Suudiler, 2018 yılında da bu alanda yatırım yapmaya devam edecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

455
Emrah botoks yaptırdı

Emrah botoks yaptırdı

137
Yunan Bakan'ın provokasyonu: Gelin alın adaları

Yunan Bakan'ın provokasyonu: Gelin alın adaları

171
İsrailli Bakan'dan Filistin kahramanına küstah sözler

İsrailli Bakan'dan Filistin kahramanına küstah sözler

161
ABD’den BM ülkelerine oylama tehdidi: İsimleri alacağız

ABD’den BM ülkelerine oylama tehdidi: İsimleri alacağız

166
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Bakanı'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Bakanı'na tepki

119
ultrAslan'dan Fatih Terim'e açık çağrı

ultrAslan'dan Fatih Terim'e açık çağrı

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM