İran'da hava kirliliği nedeniyle okullar 4 gündür tatil

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kerimi, "Başkentte 5 gündür hava kirliliği 149 mikrogram/metreküp seviyelerinde seyrediyor. Bu nedenle Feyruzkuh, Demavend ve Perdis ilçeleri hariç tüm okullarda eğitime bir gün daha ara verildi." dedi.

4 GÜNDÜR OKULLAR TATİL

Hava kirliliğine sebep olan beton ve asfalt üretim şantiyelerinin perşembe gününe kadar faaliyetlerinin durdurulduğunu söyleyen Kerimi, yakıt ve çöp taşıyanlar dışındaki kamyonların da çarşamba gününe kadar trafiğe çıkmasının yasaklandığını belirtti.

Kerimi, ayrıca daha önce kentin belli bölgelerinde geçerli olan "tek-çift plaka" uygulamasının şehrin tamamını kapsayacak şekilde genişletildiğini ifade ederken, esnafın dükkânlarını 2 saat önce kapatmaları ve kadın personele izin vermeleri tavsiyelerini yineledi.

Tahran'da hava kirliliği sebebiyle tüm okullar bugün de tatil edilmişti.

EN KİRLİ ŞEHİRLERDEN BİRİ

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 5 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu sebeple okullar sık sık tatil ediliyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).