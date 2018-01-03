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İran'da hükümete destek gösterileri başladı

Amerika ve İsrail ajanları tarafından karıştırılmak istenen ülkede, bazı kentlerde, Hamaney ve Ruhani yanlıları sokağa indi.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 13:16..
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İran'da hükümete destek gösterileri başladı

İran'da yüksek fiyatları ve yoksulluğu bahane ederek sokağa dökülenler, Amerika ve İsrail'den destek gördü.

Bazı bölgelerde askeri alanları ele geçirmeye çalışan göstericiler püskürtülse de zaman zaman polislerle çatışmaya girdi.

HAMANEY'İN AÇIKLAMASINDAN SONRA...

Yaşanan protesto gösterilerinin ardından İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sessizliğini bozdu. Düşmanlarının ülkelerinde isyan çıkartmaya çalıştığını belirten Hamaney, bunun için para, silah ve ajanların kullanıldığını savundu.

İran'da hükümete destek gösterileri başladı

İran'da hükümete destek gösterileri başladı VİDEO

DESTEK YÜRÜYÜŞLERİ BAŞLADI

Hamaney'in bu açıklamasının ardından; hükümet yanlıları sokaklara döküldü.

Protestocularla hiçbir şekilde karşı karşıya gelmeyen kalabalık gruplar, Hamaney ve Ruhani lehine sloganlar attı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son seçimlerde yüzde 59 oranında oy almıştı.

İran'da hükümete destek gösterileri başladı

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